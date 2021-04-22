Австрийские компании стремятся внести свой вклад в расширение грузинских портов

БАКУ /Trend/ - У австрийских компаний был и будет большой интерес к тому, чтобы внести свой вклад в расширение грузинских портов с помощью современного оборудования и ноу-хау.

Об сообщили Trend в Федеральном министерстве по европейским и международным делам Австрии.

"Австрия не имеет выхода к морю, но имеет очень давнюю историю морской деятельности и технологий. Австрия также производит оборудование и создает технологии для портов", – заявили в ведомстве.

Поскольку Австрия с открытой экономикой приветствует все виды инвестиций, грузинские компании должны сами решать, куда и когда инвестировать, добавил источник.

"Учитывая грузинский опыт в соответствующих областях, гидроэнергетика, инфраструктура, логистика и пищевая промышленность представляют особый интерес для австрийских компаний, заинтересованных в инвестировании в Грузию", – заявили в министерстве.

Австрия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году, а в 1996 году Грузия открыла свое посольство в Вене. Австрия представлена ​​в Грузии через посла-нерезидента в Вене и через почетное консульство в Тбилиси. У Грузии также есть почетное консульство в Граце.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)