MasterCard намерен охватить системой безналичных платежей всю территорию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Основная задача MasterCard в Азербайджане - охватить системой безналичных платежей всю территорию страны. Об этом сказал Trend представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, сегодня компания реализует пилотный проект по внедрению безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Азербайджана.

Эта система уже действует в 18 автобусах города Шамахы, отметил он.

По словам представителя компании, в ближайшем будущем планируется расширить парк автобусов этого города, и во всех них можно будет оплатить проезд посредством банковских карт MasterCard.

"Сегодня держатели банковских карт MasterCard и Maestro могут воспользоваться ими для проезда в общественном транспорте Шамахы", - сказал Чакар.

Также держатели этих банковских карт могут использовать их и на других объектах этого города в соответствии с проводимой MasterCard кампанией, отметил он.

"Наша основная задача - охватить системой безналичных платежей всю территорию Азербайджана. Для этого мы ведем переговоры и рассматриваем несколько регионов, в том числе Баку", - сказал Чакар.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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