Туркменистан рассматривает возможность расширения сотрудничества с рядом компаний Татарстана
Лента новостей
В ходе учений ВС Азербайджана уточнены решения по боевым задачам и организации взаимодействия войск (ФОТО)
Начались работы по реконструкции на участке самой короткой дороги, соединяющей семь сел Азербайджана (ФОТО)
Инцидент между грузинами и азербайджанцами в Дманиси произошел на бытовой почве - грузинский эксперт
Латвия предлагает грузинским компаниям использовать свои порты для оказания логистических услуг при импорте - экспорте в ЕС
Россия окажет Армении и Азербайджану содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств