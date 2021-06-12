Российский лоукостер будет летать из Ростова, Краснодара и Минеральных Вод в Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Азимут" начнет выполнять рейсы из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, рейсы из Минеральных Вод в столицу Азербайджана будут выполняться с 19 июня нынешнего года по субботам. Вылет из Минеральных Вод - в 10:20, посадка в Баку - в 13:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:45 и приземляется в 15:10.

В заявлении компании также говорится, что с 23 июня начнется выполнение рейсов из Ростова-на-Дону, которые будут осуществляться по средам. Вылет - в 09:15, посадка в Баку - в 12:20. Обратный рейс вылетает в 13:20 и приземляется в 14:34.

Из Краснодара в Баку авиакомпания начнет летать с 26 июня по субботам. Вылет запланирован на 08:10, прилет в Баку - на 11:10. Обратный рейс вылетает в 13:05, прилет - в 13:55.