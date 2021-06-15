«TURKMENLINE» запустил морские грузовые перевозки между Туркменистаном и Турцией

Базирующаяся в Ашхабаде Хозяйственное общество «At-abraý», также известная как «TURKMENLINE», в новом сезоне начал осуществлять морские грузовые перевозки между Туркменистаном и Турцией, передает Trend со ссылкой на БизнесТуркменистан.

«TURKMENLINE» – первая официальная транспортная компания в Туркменистане, которая начала оказывать прямые и транзитные перевозки грузов по морю и рекам из Турции в Туркменистан, а также из Туркменистана в страны Центральной Азии через свои филиалы в Туркменбаши, Мары, Лебап и Имамназар в Туркменистане, Стамбул и Мерсин в Турции, Баку в Азербайджане и городе Поти Грузии.

«TURKMENLINE» предлагает своим клиентам возможность мультимодальных морских перевозок своим судовым и контейнерным флотом. Компания также предлагает такие услуги, как забор груза у производителя, их погрузка в зарубежных портах, а также доставка ко времени в указанный адрес.

Для профессиональных сотрудников компании «TURKMENLINE» на первом месте стоит удовлетворенность клиентов. Стремясь предоставить своим клиентам самые лучшие и надежные услуги, компания придерживается принципа предоставления наиболее разумных цен и скорейшей транспортировки грузов через морские суда.

«TURKMENLINE» является первой частной компанией в Туркменистане, которая осуществляет официальные морские и речные грузоперевозки.