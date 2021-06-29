Товары из Турции проследуют транзитом через Азербайджан в Китай

БАКУ /Trend/ - Очередной экспортный контейнерный поезд отправился с турецкой станции Косакей в китайский город Сиань.

Как сообщили во вторник Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Container", поезд проследует транзитом через Азербайджан.

"Маршрутный поезд состоит из 41-го 40-футового контейнера. Следующий по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) контейнерный поезд доставит турецкие товары в Китай. По прибытии в Азербайджан контейнеры будут отправлены из порта Баку в порт Актау (Казахстан), а далее груз пересечет Каспийское море на фидерном судне, оператором которого является ADY Container", - сказали в ООО.

Отметим, что транспортировка грузов осуществляется в рамках сотрудничества между участниками Транскаспийского международного транспортного маршрута - Pasifik Eurasia Logistics, GR Logistics and Terminals, OOO "ADY Container" и KTZ Express.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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