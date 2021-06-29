Между Азербайджаном и Турцией увеличена квота на двусторонние транзитные перевозки

БАКУ /Trend/ - Квота на двусторонние транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией увеличена на 31 процент (с 35 до 46 тысяч).

Об этом, как передает во вторник Trend, говорится в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Кроме того, с 2,5 тысячи до трех тысяч увеличена квота на транзитные перевозки в третьи страны. Также турецкое министерство выдало дополнительно восемь тысяч пропускных документов на 2021 год.

Отметим, что 24-25 июня в Стамбуле состоялась встреча совместной комиссии Азербайджана и Турции по сухопутному транспорту.

Турцию на встрече представлял генеральный менеджер по регулированию транспортных услуг министерства транспорта и инфраструктуры Мурат Баштор, Азербайджан - начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Габиб Гасанов.

Стороны обсудили международные автомобильные перевозки и транзитные переходы через Каспийское море, а также объявили о начале работы над новым договором вместо соглашения об автомобильных перевозках, подписанного между двумя странами в Анкаре в ноябре 1992 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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