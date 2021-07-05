ОАЭ намерены возобновить авиасообщение с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Бюджетный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов - Air Arabia планирует возобновить полеты в столицу Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Air Arabia, с 15 июля 2021 года авиарейсы по направлению Абу-Даби - Баку будут выполняться два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям).

"Вылет из Абу-Даби запланирован на 11:50 (GMT +4), а прилет в Баку - на 14:55 (GMT +4). Вылет из Баку - в 16:15 по местному времени, прилет в Абу-Даби - в 19:15", - говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией, въезд на территорию Азербайджана разрешен только гражданам страны; сотрудникам дипломатических представительств иностранных государств на азербайджанской территории и членам их семей; иностранным гражданам, являющимся членами семьи граждан Азербайджана; иностранным гражданам, имеющим разрешение на работу в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане; иностранным гражданам - студентам, обучающимся в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим специальное разрешение Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана.

У всех пассажиров должна быть распечатанная медицинская справка об отрицательным результате ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19), выданная не позднее чем за 48 часов до вылета рейса в Азербайджан.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev