В Азербайджане незначительно сократились грузоперевозки всеми видами транспорта

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2021 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане составили 92,2 миллиона тонн, что на 4,2 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата.

При этом автомобильным транспортом было перевезено 56,7 процента всех грузов, трубопроводным – 32,3 процента, железнодорожным – 7,8 процента, морским – три процента, воздушным – 0,2 процента.

В указанный период грузоперевозки в частном секторе сократились на 5,1 процента по сравнению с январем - июнем 2020 года, при этом на этот сектор пришлось 77,5 процента всех грузоперевозок.

В отчетный период пассажироперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане составили 555,1 миллиона человек, что на 24,3 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Большая часть пассажиров (97,7 процента) была перевезена автотранспортом, два процента - метро, а 0,3 процента - другими видами транспорта.

Железнодорожным транспортом в январе - июне было перевезено 7,2 миллиона тонн грузов (рост на 0,3 процента в годовом исчислении), а также 1,115 миллиона пассажиров, что на 16,5 процента меньше, чем годом ранее.

Морским транспортом в отчетный период было перевезено почти 2,808 миллиона тонн грузов, что на 7,9 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля нефти в общей транспортировке грузов составила 38,8 процента.

Объем грузов, обработанных в портах Азербайджана в январе - июне, превысил 4,563 миллиона тонн, из которых 95,3 процента составили транзитные грузы (4,347 миллиона тонн).

На первое июля объем грузов в портах составил 117,4 тысячи тонн.

Автомобильным транспортом в отчетный период было перевезено 52,2 миллиона тонн грузов, что меньше аналогичного показателя 2020 года на 7,2 процента.

Воздушным транспортом в январе - июне было перевезено 345,5 тысячи пассажиров, что на 22,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Грузоперевозки воздушным транспортом в первом полугодии выросли на 22,9 процента - до 227,7 тысячи тонн.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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