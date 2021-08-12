«Уральские авиалинии» начнут летать из Перми в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - «Уральские авиалинии» запускают рейс из Перми в Баку, сообщили в четверг Trend в международном аэропорту Гейдар Алиев.

По данным аэропорта, с 19 августа 2021 года перелеты будут осуществляться один раз в неделю по четвергам.

«Вылет из Перми в Баку, согласно расписанию, будет осуществляться в 07:30 (GMT +5), прилет в Баку – в 10:35 (GMT +4). В обратном направлении: вылет из Баку – в 11:35 (GMT +4), прилет в Пермь – в 14:40 (GMT +5)», – сказали в аэропорту.

Отметим, что во время регистрации на рейс пассажиры должны предоставить сертификат о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета рейса. Для детей младше одного года предъявлять ПЦР-тест не требуется. Возраст ребенка рассчитывается с учетом даты вылета.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev