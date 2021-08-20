Россия отправила в Узбекистан 20 современных вагонов метро

В подмосковных Мытищах состоялась церемония отправки 20 современных российских вагонов метро в Узбекистан, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно информации, подвижной состав выпущен на предприятии Метровагонмаш, которое входит в состав российского АО «Трансмашхолдинг» – одного из крупнейших в мире разработчиков и производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Поставки поездов метро финансирует ВЭБ.РФ – государственная корпорация, предоставляющая ресурсы для реализации проектов, способствующих экономическому развитию, а также входящий в ее группу Росэксимбанк.

Сообщается, что подвижной состав будет эксплуатироваться в Ташкентском метрополитене. Из новых вагонов сформируют пять поездов. Также, до конца года в Ташкент будет отправлено еще 20 вагонов метро.

Кредитный договор на поставку 40 вагонов метро ВЭБ.РФ и метрополитен Ташкента (унитарное предприятие «Тошкент метрополитени» акционерного общества «Узбекистон темир йуллари») подписали в апреле 2021 года. Объем кредитной линии составляет 30,4 млн евро, которые предоставляются на срок до 12 лет.

В рамках отдельного кредитного договора проект поддерживает Группа Российского экспортного центра: часть стоимости вагонов метро и стоимость комплекта запасных частей и принадлежностей под страховое покрытие АО «ЭКСАР» (группа РЭЦ) финансирует АО «РОСЭКСИМБАНК». Объём кредитной линии составляет 24,4 миллиона евро сроком до 12 лет.

В 2019 г. ВЭБ.РФ профинансировал поставку в Узбекистан первой партии из 20 вагонов метро (пять поездов метро в четырехвагонном исполнении).