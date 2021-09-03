Узбекистан и Саудовская Аравия могут реализовать инфраструктурные проекты в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - В ходе 2-го заседания Узбекско-саудовского делового совета представители бизнеса двух стран подробно обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества в различных сферах, инфраструктурных проектов в сферах транспорта, строительства и реконструкции дорог, сотрудничества в областях туризма и медицины, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Торгово-промышленную палату Узбекистана.

Заседание прошло 3 сентября 2021 года.

В мероприятии приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты, сопредседатель Узбекско-саудовского делового совета Адхам Икрамов, председатель саудовской ACWA Power Мохаммад Абдулла Абунайан, представители деловых кругов двух стран.

Председатель саудовской ACWA Power в ходе выступления высоко оценил реформы, реализованные в Узбекистане за последние пять лет, а также возможности, созданные для предпринимателей.

Представители профильных организаций презентовали на мероприятии инвестиционный потенциал и существующие возможности сотрудничества в различных сферах Узбекистана и Саудовской Аравии.

Также в ходе презентаций были проведены обсуждения, решен ряд вопросов, достигнуты устные договоренности по реализации проектов.

В 2020 году товарооборот двух стран составил 27,4 миллиона долларов, в том числе экспорт Узбекистана - 596,2 тысячи долларов, импорт - 26,8 миллиона долларов.

В январе-мае 2021 года товарооборот составил 4,5 миллиона долларов (экспорт - 1 миллион долларов, импорт - 3,5 миллиона долларов).

В Узбекистане действуют 38 совместных предприятий, также 14 предприятий со 100 процентным саудовским капиталом.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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