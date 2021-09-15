Грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA превысили 23 млн тонн
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Посол Турции разместил публикацию в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Проходят шествия в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО)
Азербайджанские герои Токио начинают подготовку к Парижу – будут привлечены гази Карабахской войны (ФОТО)
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО)
Ведется работа по организации деятельности Карабахского главного регионального управления архитектуры и градостроительства