Туркменистан выделит Афганистану кредит для оплаты взноса по проекту ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан выделит кредит Афганистану для оплаты взноса по проекту ТАПИ.

Как передает Trend со ссылкой на Orient, об этом сообщил директор по стратегическим исследованиям МИД Афганистана Валиулла Шахин.

"Мы договорились с Туркменистаном, что он предоставит Афганистану кредит для оплаты расходов, а Афганистан в будущем вернет его из доходов от этого проекта", - сказал Шахин.

Он также сообщил, что в ближайшее время будут подписаны семь соглашений по газопроводу ТАПИ с партнерами по проекту.

Всего для реализации проекта ТАПИ было запланировано подписать 16 соглашений. Девять из них были подписаны до последних событий в Афганистане.

Ранее заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Ханафи подтвердил приверженность страны сотрудничеству с Туркменистаном и расширению двусторонних отношений.

Строительство ТАПИ началось в 2015 году, а в сентябре 2020 года представители Туркменистана и Афганистана подписали меморандум о выборе земельных участков под трассу газопровода.

Трубопровод ТАПИ пройдет от гигантского газового месторождения "Галкыныш" на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.