Между портами Баку и Туркменбаши расширяется транспортная связь

БАКУ /Trend/ - По Каспийскому морю будут функционировать два судна в направлении Баку-Туркменбаши-Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) - ООО ADY Container, с целью расширения транспортной связи на отрезке второго маршрута Китай-Европа по Каспийскому морю, в этом году будут функционировать два судна в направлении Баку-Туркменбаши-Баку.

"Суда «Шаир Сабир» и «Махмуд Рагимов», операторами которых являются ООО ADY Container и ОАО "Туркменский транспортно-логистический центр" будут перевозить контейнеры в направлении Баку-Туркменбаши-Баку. Вместе с количеством судов увеличится также количество еженедельных рейсов. Первое судно между этими портами было запущено в апреле 2019 года. На сегодняшний день уже перевезено 17,5 тысячи TEU-контейнеров по обоим направлениям этого маршрута", - сказали в компании.

Кроме того, сообщается, что реализация проекта по усилению морского сообщения между Бакинским и Туркменбашинским портами стала возможной при поддержке ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и Туркменбашинского международного морского порта.

"Этот шаг рассчитан на развитие транспортного маршрута Азиатско-Тихоокеанский региона «Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа». Этот трансконтинентальный мультимодальный железнодорожный маршрут был создан в 2019 году при участии «Азербайджанских железных дорог» и государственных железных дорог соответствующих стран. В декабре 2021 года к маршруту присоединилась и Турция. В настоящее время контейнерные грузы по данному маршруту перевозятся из Турции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также из грузинских портов Поти и Батуми в Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и в обратном направлении", - подчеркнули в ADY Container.

Также, было отмечено, что объем грузоперевозок по этому маршруту в 2021 году увеличился на 101 процент по сравнению с 2020 годом.

Отметим, что грузоперевозки осуществляются турецкой компанией Pasifik Eurasia Logistics, грузинской компанией GR Logistics and Terminals, азербайджанской компанией ADY Container, ОАО Туркменский транспортно-логистический центр, узбекской компанией Узбектемирйолэкспедиция, и оператором Кыргызских железных дорог.

"Стороны провели ряд плодотворных встреч по совершенствованию маршрута. Наилучший результат на маршруте был достигнут в мае 2021 года - контейнеры были доставлены из турецкого города Измир в Ош (Кыргызстан) за 18 дней. В результате всех этих работ стороны смогли сократить время транзита времени по данному направлению до 12 дней", - добавили в дочерней компани АЖД.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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