Бакинский порт расширит инфраструктурные возможности грузоперевозок (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском морском международном торговом порту планируется реализовать ряд проектов по увеличению перевалки всех видов грузов, сказал в интервью Trend начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского порта Худаяр Гасанли.

По его словам, на фоне нынешних реалий и геополитических условий растет спрос на маршруты, проходящие через территорию Азербайджана.

"В связи с ростом грузопотока по коридору Восток-Запад (из Китая в Европу) растет привлекательность и устойчивость Бакинского порта как логистического узла, в частности, и Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Грузоперевозки по ТМТМ из Китая, стран Центральной Азии и Черноморского бассейна в западном направлении, то есть в страны ЕС и обратно через территорию Азербайджана, еще более актуализировались. Это говорит о том, что поток грузов из Китая в Европу через территорию Азербайджана может увеличиться. Практически все участники этого процесса, в частности наш порт, "Азербайджанские железные дороги", "Азербайджанское Каспийское пароходство", а также другие грузоперевозчики ведут соответствующие мониторинговые работы для оценки и развития в ближайшей перспективе потенциала инфраструктуры. Правительству страны уже представлена соответствующая оценка. Хочу отметить, что через территорию Азербайджана уже стали проходить первые грузовые блок-поезда из Китая в Европу. Мы уже транспортировали несколько блок-поездов и доставили грузы из Китая в Европу", - сказал Гасанли.

По его словам, новые реалии говорят о том, что грузоотправители ищут более короткие и устойчивые маршруты. "Территория нашей страны оценивается как один из самых устойчивых маршрутов для перевозки грузов по вышеуказанным направлениям. Мы ожидаем большого потока грузов по коридору Восток-Запад через Азербайджан. Как вы знаете, на сегодня пропускная способность нашего порта составляет 100 тысяч TEU-контейнеров. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе (в ближайшие 2-3 года) перевалка контейнеров через наш порт достигнет этого пика. В среднесрочной перспективе планируется создание специального терминала для перевалки контейнеров", - сказал Гасанли.

Начальник департамента подчеркнул, что ежегодно в Бакинском морском международном порту растет перевалка грузов, контейнеров, колесной техники.

По его словам, за последние три года наблюдалась тенденция снижения перевалки вагонов.

"Однако в январе – мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос и этот показатель. Хочу подчеркнуть, что за первые пять месяцев нынешнего года в Бакинском порту поток грузов вырос почти на 20 процентов - до 2,2 миллиона тонн. В аналогичном периоде 2021 года этот показатель составлял 1,8 миллиона тонн", - сказал Гасанли.

Начальник департамента отметил, что перевалка колесной техники (TIR) выросла на 15-16 процентов – до 17,8 тысячи единиц.

"В отчетный период мы перевалили 14,3 тысячи вагонов (рост на 18,9 процента). Основная доля объема грузов, как и в предыдущие годы, приходится на контейнеры. Рост перевалки контейнеров составил 22 процента – до свыше 21 тысячи TEU-контейнеров. Стремительно растут и показатели перевалки сыпучих грузов и минеральных удобрений. Начиная с 2018 года, перевалка минеральных удобрений стабильно растет. В январе-мае было перевалено 606 тысяч тонн сыпучих грузов, из которых более 90 процентов, или 558 тысячи тонн пришлись на долю минеральных удобрений. Ожидается, что этот показатель до конца нынешнего года достигнет 1,3-1,4 миллиона тонн (рост на 22,5 процента)", - сказал Гасанли.

В связи со стремительным ростом показателя перевалки сыпучих грузов, по его словам, до конца 2022 – начала 2023 года планируется сдать в эксплуатацию терминал для перевалки минеральных удобрений.

«После сдачи в эксплуатацию этого терминала мы ожидаем, что потенциал перевалки минеральных удобрений достигнет 2,5-3 миллиона тонн в год», - отметил Гасанли.

В среднесрочной перспективе, по словам начальника департамента, планируется строительство терминалов по перевалке сыпучих грузов и контейнерных грузов.

«По нашим оценкам, перевалка контейнеров в среднесрочной перспективе в Бакинском порту достигнет показателя 200-250 тысяч TEU в год, а сыпучих грузов - одного миллиона тонн в год. С реализацией этих и других проектов, в соответствии со стратегией развития, будет расширена инфраструктура порта, которая позволит обеспечить еще большую устойчивость в перевалке грузов», - сказал Гасанли.

Он добавил, что работы по расширению инфраструктуры планируется вести в синергии с другими структурами, а именно с железнодорожной, морским пароходством, автомобильными перевозчиками.

«Хочу подчеркнуть, что Турция и страны Центральной Азии осуществляют транспортировку большого потока колесной техники. Напомню, что оборот грузов между Турцией и странами ЦА, включая Афганистан, в год составляет порядка 120 тысяч TIR. Около 20 процентов этих грузов проходит через территорию Азербайджана. В сотрудничестве с турецкой стороной мы планируем привлечь 50 и более процентов (или около 60 тысяч грузовых автомобилей) этого потока грузов к транзиту через территорию Азербайджана», - сказал Гасанли.

Начальник департамента отметил, что в связи с реализацией этих целей планируется создать на территории Бакинского порта TIR-парк.

«В краткосрочной и среднесрочной перспективе, наряду с развитием контейнеризации, строительством терминалов перевалки сыпучих грузов и минеральных удобрений, планируется создать и TIR-парк. Отмечу, что в настоящее время в годовом исчислении перевалка колесной техники составляет порядка 35-40 тысяч (80 процентов этой техники приходится на долю Турции)», - сказал Гасанли.