Российская авиакомпания запускает рейсы из Самары в Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Utair с 28 июля начинает полеты из Самары в Баку.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из Самары - в 13:05, вылет из Баку - в 16:05. Время в пути составит 2 часа 20 минут", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, авиакомпания планирует открывать новые направления по запросу жителей региона.

"Мы обеспечиваем авиасообщение Самары с крупными городами России: Екатеринбургом, Москвой, Сургутом, Тюменью и Уфой. Планируем открывать новые направления по запросу жителей области, а сейчас вводим международный рейс [в Баку], который, уверены, будет востребован", - сказал Семенов, слова которого приводятся в сообщении.