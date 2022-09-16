Железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран» обладает большим потенциалом - Токаев

БАКУ /Trend/ - Железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран» обладает большим потенциалом.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС в расширенном формате сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Хотел бы отдельно остановиться на приоритетных векторах экономического сотрудничества – транзитно-транспортной сфере, продовольственной и энергетической безопасности. Серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие Концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров», - сказал Токаев.

По его словам, речь идет о железнодорожных перевозках по направлению «Китай – Европа» и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая.

«Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности. Серьезным потенциалом обладает железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива. Динамично развивается транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии», - сказал Токаев.

По его словам, Казахстан приветствует реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран региона.

«Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансъевразийских коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». В целом мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров», - подытожил Президент.