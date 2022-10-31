Реализация крупных логистических проектов превратила Азербайджан в международный транспортный хаб - министр

БАКУ /Trend/ - Реализация крупных логистических проектов превратила Азербайджан в международный транспортный хаб.

Об этом, как сообщили в понедельник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сказал министр Рашад Набиев в ходе конференции высокого уровня на тему «Цифровая трансформация обмена информацией в цепочках поставок с использованием стандартов Организации Объединенных Наций» для стран SPECA (Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии).

По словам Набиева, SPECA играет положительную роль в содействии региональной и глобальной экономической интеграции между странами-членами организации, привлечении финансовых ресурсов для финансирования национальных приоритетов, а также стимулировании внедрения стандартов UNECE и UNESCAP.

"Строительство различных автомобильных и железных дорог, ввод в эксплуатацию новых международных аэропортов, строительство Бакинского международного морского торгового порта и создание Алятской свободной экономической зоны превратили Азербайджан в международный транспортно-логистический центр. Сегодня наша страна продолжает инвестировать в транспортную инфраструктуру, особенно в автомобильные и железные дороги в Карабахе, и восстанавливает историческую связь региона, соединяя северные транспортные сети с южными и восточными сетями", - сказал он.

Отметим, что конференция состоялась при совместной организации министерства цифрового развития и транспорта, постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях и Европейской экономической комиссии ООН.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих структур стран SPECA, ООН и других международных учреждений, а также частного сектора.

Цель конференции - применение международных стандартов в развитии цифровых транспортных связей между странами SPECA и обмен существующим опытом в этой области.

На мероприятии выступили руководящие лица профильных структур Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, руководители и представители других международных учреждений. В ходе выступлений была отмечена важность конференции и говорилось о проектах, которые будут реализованы совместно.