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Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)

Транспорт Материалы 6 декабря 2022 17:23 (UTC +04:00)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На Зыхском судостроительном и судоремонтом заводе завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили во вторник Trend в ASCO, в ходе ремонтных работ подводная и надводная части танкера были окрашены в три слоя после очистки абразивным песком.

Также была проведена покраска головной палубы и механизмов корабля.

"Помимо главного двигателя, охлаждающих жидкостей, насосов и других механизмов, был отремонтирован вспомогательный паровой котел корабля, вспомогательный котел. Также на танкере выполнены работы по кузовной сварке, электроустановке, монтажу труб, автоматике. Кроме того, на корабле были отремонтированы жилые и служебные помещения моряков", - сказали в ЗАО.

Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
Завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев" (ФОТО)
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