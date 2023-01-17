БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан присоединились к протоколу e-CMR (электронная версия транспортной накладной).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU), присоединение стран к e-CMR поспособствует дальнейшей цифровизации грузовых перевозок.

"Использование e-CMR поможет Азербайджану и Туркменистану более эффективно управлять растущим потоком товаров и транзитом по меняющимся маршрутам. Кроме того, e-CMR снизит затраты на обработку грузов, устранит административные задержки и трудности с выставлением счетов. Протокол также повысит прозрачность и безопасность всей логистической цепочки, предоставляя более точные данные для отслеживания поставок с доступом в режиме реального времени к информации о получении и доставке. Учитывая, что e-CMR является цифровым документом, транспортные компании могут легко интегрировать ее с другими услугами", - говорится в сообщении IRU.

Отметим, что действующий с 2008 года протокол к Конвенции ООН о перевозке грузов (Конвенция КДПГ) об электронном управлении CMR на сегодняшний день ратифицирован 34 странами.