Названо число выполненных национальной авиакомпанией Азербайджана рейсов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году было выполнено 36 тысяч авиарейсов, из них AZAL выполнил 18 тысяч рейсов, включая внутренние перелеты. Эти показатели являются рекордными.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в интервью Азертадж первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

Он отметил, что в 2022 году на международных рейсах AZAL перевез 41 процент от общего числа пассажиров, а остальные 59 процентов были перевезены другими авиакомпаниями.

«Наибольшее количество пассажиров в течение прошлого года было перевезено следующими авиакомпаниями: Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, FlyDubai и WizzAir. Отмечу, что в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2022 году регулярные рейсы совершали 36 иностранных авиаперевозчиков. Ими было перевезено рекордное число пассажиров – 2.2 миллиона человек» - отметил Самир Рзаев.