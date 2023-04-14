Введен дополнительный ж/д рейс по маршруту Баку-Агстафа-Баку

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 21 апреля в связи с праздником Рамазан увеличивают число пассажирских рейсов из Баку в Агстафу.

Как сказали в пятницу Trend в пресс-службе ЗАО, дополнительный рейс с железнодорожного вокзала в Баку отправится в 08:25 с прибытием в Агстафу в 13:20.

"Если после праздников мы будем наблюдать продолжающийся спрос на дополнительный рейс, то он может быть сохранен", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что 18 марта в 08:25 и 08:45 с Бакинского железнодорожного вокзала отправились первые скоростные пассажирские поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку. Время пребывания в пути составляет четыре часа 55 минут.

Стоимость проезда по маршруту от Баку до Агстафы в одном направлении составляет 17 манатов в классе "стандарт". Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов или онлайн на официальном сайте АЖД.