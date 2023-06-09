АСТАНА /Trend/ - Необходимо создание единого крупного оператора для Среднего коридора.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказал министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым на полях Астанинского международного форума (AIF 2023).

«Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), или Среднего коридора является приоритетной задачей для обоих государств. Мы уже подписали дорожную карту до 2027 года по синхронному устранению «узких мест». Следующим шагом считаем необходимость создания единого оператора данного маршрута. Эту инициативу поддерживают все участники проекта», - сказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что важно определить сквозные тарифы, для чего также необходимо участие Грузии.

Средний коридор пролегает через несколько стран, включая Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее Турцию и страны Европы. Этот маршрут представляет собой альтернативу северным маршрутам поставок грузов в Европу.