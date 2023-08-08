Назван ожидаемый годовой объем транспортировки нефти по Среднему коридору

БАКУ /Trend/ - По Транскаспийскому международному маршруту планируется транспортировка 20 миллионов тонн нефти в год.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал генеральный директор SEMURG INVEST Нуржан Марабаев.

По его словам, планируется также решить стратегические задачи, связанные с диверсификацией маршрутов экспорта нефти.

"ТМТМ как кратчайший и надежный путь перевозки из Центральной и Восточной Азии в Европу приобретает все большее значение в современной геополитической ситуации. Почти 80 процентов всех континентальных перевозок между Китаем и Европой проходят через Казахстан. Значительный вклад в развитие ТМТМ внесет строительство нефтеналивного терминала в порту Курык с годовой мощностью перевалки до 5,5 миллиона тонн. Только первая фаза реализации проекта позволит покрыть до 25 процентов запланированного объема диверсификации экспортного потока нефти по Среднему коридору", - сказал он.

Марабаев также отметил, что нефтеналивной терминал в перспективе может обрабатывать химические наливные грузы, в том числе "зеленый" аммиак, открывая возможности по перевалке наливных грузов для нефтегазохимической промышленности и "зеленых" проектов.

Отметим, что концепция развития порта Курык включает в себя строительство нескольких терминалов. В настоящее время на территории порта действуют паромный комплекс и транспортно-логистический центр. Завершено строительство двух причалов, подъездных железнодорожных путей, первой очереди зернового терминала и терминала генеральных грузов.