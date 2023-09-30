Объем транспортировки грузов по маршруту БТК будет увеличен

БАКУ /Trend/ - В ходе двусторонней встречи председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова с руководителями железнодорожных ведомств Турции и Грузии была достигнута договоренность о значительном увеличении объемов транспортировки грузов по маршруту БТК, сообщает в субботу Trend.

Согласно информации ЗАО «Азербайджанские железные дороги», также была достигнута договоренность об улучшении инфраструктуры, совместных мерах по использованию всего потенциала линии после завершения работ по модернизации железной дороги БТК.

Напомним, что 850-километровая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году. Ускоренная доставка товаров из Азии в Европу через Азербайджан повышает значимость БТК в региональной транспортной сети.