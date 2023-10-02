Открыт новый маршрут для международных грузоперевозок из Узбекистана в Китай

БАКУ /Trend/ - Теперь система Международных дорожных перевозок (МДП) связывает Узбекистан с прибрежным китайским городом Циндао, предлагая новое быстрое, экономное и безопасное решение для перевозки грузов, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Международного союза автомобильного транспорта, Узбекские грузовики МДП, груженые черной смородиной, отправились из Самарканда в Китай транзитом по Казахстану, пересекли границу с Китаем в Хоргосе, после чего проехали через всю страну, чтобы прибыть в пункт назначения – Циндао. Впервые узбекские тяжеловозы доставили груз вглубь Китая.

"Мы высоко ценим партнерские связи с таможенной службой Циндао и местными транспортными органами, которые помогли нам открыть новый маршрут МДП, связавший Самарканд и Циндао. Новый маршрут позволяет перевозить грузы от двери до двери быстрее, экономичнее и безопаснее, чем по железной дороге и воздуху", - сказала глава представительства союза в Восточной и Юго-Восточной Азии Янь Чжоу.

Отметим, что, как правило, железнодорожная перевозка занимает до трех месяцев, а доставка автомобильным транспортом от двери до двери — около 10 дней.

У Циндао стратегически важное положение в начале морского Шелкового пути, связывающего наземные маршруты инициативы "Один пояс и один путь" с ключевыми морскими портами и аэропортами.

Напомним, что на прошлой неделе представители членов Международного союза автомобильного транспорта, транспортных компаний, организаций развития и финансовых учреждений собрались в Узбекистане для участия в дискуссии за круглым столом, посвященной вопросам международной торговли и транзитным перевозкам с участием Китая. После совещания в Ташкенте состоялась важнейшая региональная конференция, на которой обсудили насущные проблемы транспорта и транзита и изучили новые возможности, появляющиеся в регионе.