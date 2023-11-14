Азербайджан и Всемирный банк обсудят дальнейшее развитие проекта “E-Mobility"

БАКУ /Trend/ - 16 ноября 2023 года в 14:00 в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций состоится заседание подгруппы по стимулированию оборота экологически чистых и безопасных транспортных средств и улучшению инфраструктуры Рабочей группы по физической инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, а также встреча с экспертной миссией Всемирного банка по проекту E-mobility.



Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, в ходе заседания предусмотрено проведение оценок стимулирования и использования экологически чистых транспортных средств, представление итогового отчета о выполнении дорожной карты на 2022 год по подготовке и реализации предложений, определение приоритетных целей деятельности подгруппы, обсуждение предложений по созданию тематических групп и разработке проекта дорожной карты на 2024 год.

"В ходе заседания планируется обсудить работу по стимулированию и совершенствованию инфраструктуры обращения экологически чистых и безопасных транспортных средств, роль частного сектора в этой сфере и реализуемые проекты, а также предстоящие приоритеты и рекомендации по проекту "E-Mobility" Всемирного банка, возможности сотрудничества и подготовку к реализации проекта", - сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Напомним, что проект E-Mobility является частью программы Всемирного банка по поддержке развития электротранспорта в мире.

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