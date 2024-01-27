АБР выделит грант на разработку стратегии дальнейшего развития ТМТМ

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) выделит грант на разработку стратегии дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в 2024 году, передает в субботу Trend со ссылкой на Ассоциацию ТМТМ.

"Такая договоренность была достигнута 25-26 января в Анкаре в ходе выездного заседания рабочей группы и общего собрания объединений юридических лиц-членов Ассоциации ТМТМ. Детали по грантовому соглашению будут уточнены позже", - отмечено в сообщении.

В рамках встреч в Анкаре был проведен Круглый стол с грузовладельцами из Казахстана и Турции, перед его участниками выступили представители Всемирного банка, ЕБРР, министерства транспорта Турции.

"Были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся цифровизации маршрута ТМТМ, определены ключевые точки взаимодействия в организации развития перевозок", - подчеркнули в ассоциации.

В консультациях в Анкаре приняли участие и руководители АЖД, ASCO и Бакинского международного морского торгового порта.

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