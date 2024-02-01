Увеличилась активность грузоперевозчиков Азербайджана на рынке международных услуг

БАКУ/Trend/ - Доля национальных перевозчиков Азербайджана на рынке международных перевозок выросла, как и объем перевезенных грузов, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение министерства цифровых технологий и транспорта Азербайджана.

Так, в 2023 году в международных грузовых рейсах участвовало 135 441 лицо, работающее в Азербайджане в сфере перевозок, тогда как в 2022 году - 101 843.

"Число местных транспортных средств, задействованных в международных перевозках, достигло 12 700 единиц, а транзитные грузоперевозки через нашу страну достигли 4,4 миллиона тонн", - указано в пресс-релизе.

Министерство отмечает, что в 2003 году из Азербайджана автомобильным транспортом было перевезено 59,1 миллиона тонн грузов, а в 2023 году - 134,2 миллиона тонн грузов.

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