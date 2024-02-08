Завершен капитальный ремонт кранового судна "Ширван-3" ASCO

БАКУ /Trend/ - Завершен капитальный ремонт кранового судна "Ширван-3", принадлежащего Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), сообщает в четверг Trend со ссылкой на ASCO.

Ремонт проводился на судоремонтном заводе "Бибиэйбат" (тоже на балансе ASCO).

Грузоподъемность крана на этом судне - 100 тонн.

Был произведен ремонт двигателей, насосов, заменены необходимые участки в подводной и надводной частях корпуса и т.п.

"После завершения ремонта были проведены испытательные работы корабельной крановой установки, которые прошли успешно. Затем судно прошло и ходовые испытания, а после этого осмотр представителями Регистра по классификации", - отмечено в сообщении.

Напомним, что длина кранового судна "Ширван-3" составляет 98,55 метра, а ширина - 17 метров.