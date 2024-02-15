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Половина судов Азербайджана из госреестра соответствуют критериям Международной морской организации

Транспорт Материалы 15 февраля 2024 11:30 (UTC +04:00)
Половина судов Азербайджана из госреестра соответствуют критериям Международной морской организации

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ — Действующее с 2021 года публичное акционерное общество (ПАО) "Государственное морское и портовое агентство" Азербайджана огласило данные о количестве судов, зарегистрированных в государственном реестре судов и Регистре бербоут-чартера Азербайджанской Республики, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение министерства цифрового развития и транспорта.

"По данным на начало 2024 года количество судов, зарегистрированных в государственном реестре судов и Регистре бербоут-чартера Азербайджанской Республики, составляет 500 единиц, что на 39 процентов больше числа судов, прошедших такую регистрацию в 2003 году", — отмечено в сообщении, касающемся достижений в области развития морского транспорта Азербайджана за 20-летний период.

Азербайджан является членом Международной морской организации ООН, и его 246 судов имеют идентификационный номер Международной морской организации (IMO) и соответствуют ее критериям.

"Общий тоннаж этих 246 судов к 2024 году достиг 817 705 тонн, что является рекордным показателем для страны, зафиксированным ПАО", - также говорится в сообщении министерства.

В пресс-релизе указано, что с 2024 года, на основе требований Конвенции ООН "Об облегчении международного судоходства" (Азербайджан к ней присоединился в 2006 году), начинает действовать система "Единое морское окно".

В целом, Азербайджан с 1995 года присоединился более чем к 20 международным конвенциям, поскольку его суда плавают в Каспийском, Черном, Средиземном морях и других зарубежных водах.

В среднем, в отношении судов страны по международным конвенциям проводится около 100 ежегодных проверок соответствия.

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