Азербайджан и Санкт-Петербург обсудили перспективы сотрудничества в области судостроения

БАКУ /Trend/ — Азербайджан и Санкт-Петербург обсудили перспективы размещения на «Бакинском судостроительном заводе» заказов на строительство судов для РФ.

Об этом сообщили журналистам исполнительный директор Агентства содействия экспорту и инвестициям (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, передает во вторник Trend.

«В прошлом году между РФ и Азербайджаном было подписано соглашение о сотрудничестве в области судостроения. В Баку и Санкт-Петербурге есть судостроительные предприятия, представители которых находятся в постоянном взаимодействии. Сейчас мы находимся в режиме подготовки проектов, но на конкретику еще не вышли. Мы хотим в рамках промышленной кооперации привлечь мощности «Бакинского судостроительного завода», это — перспектива», — пояснил Trend по итогам бизнес-форума "Санкт-Петербург и Азербайджан расширяют горизонты сотрудничества" Руслан Мирсаяпов.

Также Абдуллаев и Мирсаяпов сообщили о больших перспективах в развитии российских фармацевтических предприятий в Азербайджане, а также в росте торговли в Санкт-Петербурге плодоовощной продукцией из Азербайджана.

Отметим, что в бизнес-форуме в Баку приняли участие 25 компаний из Санкт-Петербурга и порядка 50 компаний из Азербайджана.