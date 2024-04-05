В состав единого оператора транспортного сообщения по Среднему коридору может войти и Турция - вице-министр

БАКУ/Trend/ — В состав создаваемой Казахстаном, Азербайджаном и Грузией компании-единого оператора транспортного сообщения по Среднему коридору — "Middle Corridor Multimodal", может позднее войти и Турция, сообщил эксклюзивно Trend вице-министр транспорта Казахстана Сатджан Аблалиев.

"Компания "Middle Corridor Multimodal" в конце 2023 года прошла регистрацию в МФЦА ("Международный финансовый центр Астана"). Идет процесс ее оформления. В конце 2024 года эта компания-единый транспортный оператор трех стран на Среднем коридоре официально начнет свою работу, что однозначно позитивно отразится на эффективности функционирования Среднего коридора. В последствие мы хотим включить в эту компанию и Турцию", — сказал Аблалиев.

По его словам, участие Турции в работе компании "Middle Corridor Multimodal" логично, так как завершается расширение пропускной способности железнодорожного маршрута "Баку-Тбилиси-Карс" (рост с 1 миллиона тонн грузов в год до 5 миллионов тонн в год), и этот факт очень важен для Среднего коридора, так как касается наращивания транспортировки грузов из Турции/в Турцию и транзита европейских и китайских грузов через Турцию.

Отметим, что в 2024 году Средний коридор отметил свое 10-летие.

В 2023 году по нему прошло 2,75 миллиона тонн грузов, планы на этот год — свыше 4 миллионов тонн.

Через несколько лет Средний коридор через Каспий сможет обеспечить транспортировку 10 миллионов тонн грузов в год.