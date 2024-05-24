Тестируется новый способ транзита китайских грузов через Средний коридор

БАКУ /Trend/ - Впервые по Среднему коридору из казахстанского порта Курык в порт Баку отправлен паром с находящимися на нем тремя китайскими грузовыми машинами (массой 80 тонн каждая) с продукцией из города Урумчи, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство транспорта Казахстана.

"Маршрут следования: Урумчи (Китай) - Курык (Казахстан) - Баку (Азербайджан) - порты Грузии. Впервые в истории представлена возможность для транзита транспортных средств (грузовиков) Китая до Черного моря по Среднему коридору через территории нескольких государств", - отметили в министерстве.

Договоренность о таком способе транзита (в экспериментальном режиме) была достигнута в ходе заседания казахстано-китайской совместной комиссии по автомобильному транспорту.

Отметим, что мультимодальный маршрут Средний коридор действует с 2014 года, но из-за новых геополитических реалий его использование в последние годы возросло.

В его работе участвуют два порта в Казахстане - Актау и Курык, Бакинский международный морской торговый порт и два порта Грузии - Поти и Батуми.

В 2023 году по Среднему коридору прошло почти 2,7 млн тонн грузов (рост на 86%), в 2024 году прогнозируется 4,2 млн тонн.