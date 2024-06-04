Разработан проект единого электронного портала для повышения эффективности Среднего коридора

БАКУ /Trend/ — Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана разработал проект рамочного соглашения о работе единого Транскаспийского таможенно-транзитного электронного портала для повышения эффективности Среднего коридора и отправил его на согласование странам-участницам Среднего коридора.
Об этом сказала представитель департамента транзита ГТК Ляман Халилова на панельной дискуссии в «Baku Expo Center» на тему "Механизмы цифровой поддержки таможни в быстрой и безопасной логистике", сообщает с мероприятия Trend.
«Мы отправили проект документа Грузии, Казахстану, Кыргызстану,
Узбекистану и Таджикистану. При принятии этого соглашения портал
будет оперативно запущен и позволит осуществлять быстрый транзит
товаров по Среднему коридору. Данный портал представляет собой
цифровой хаб, который поможет эффективно контролировать систему
мультимодальных перевозок на всех участках маршрута», — отметила
Халилова.