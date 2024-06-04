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Разработан проект единого электронного портала для повышения эффективности Среднего коридора

Транспорт Материалы 4 июня 2024 18:39 (UTC +04:00)

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ — Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана разработал проект рамочного соглашения о работе единого Транскаспийского таможенно-транзитного электронного портала для повышения эффективности Среднего коридора и отправил его на согласование странам-участницам Среднего коридора.

Об этом сказала представитель департамента транзита ГТК Ляман Халилова на панельной дискуссии в «Baku Expo Center» на тему "Механизмы цифровой поддержки таможни в быстрой и безопасной логистике", сообщает с мероприятия Trend.

«Мы отправили проект документа Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Таджикистану. При принятии этого соглашения портал будет оперативно запущен и позволит осуществлять быстрый транзит товаров по Среднему коридору. Данный портал представляет собой цифровой хаб, который поможет эффективно контролировать систему мультимодальных перевозок на всех участках маршрута», — отметила Халилова.

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