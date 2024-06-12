Инвестиции помогут максимизировать потенциал Среднего коридора к 2027 году – генсек ТМТМ

БАКУ/Trend/ - Инвестиции помогут максимизировать потенциал Среднего коридора к 2027 году.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Caspian Policy Center (CPC), об этом сказал генеральный секретарь команды Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) Гайдар Абдикеримов.

Он также обсудил необходимость улучшения коммуникации и сотрудничества между сторонами, а также способы устранения узких мест на маршруте.

"Для улучшения маршрута необходимы инвестиции как в "твердую", так и в "мягкую" инфраструктуры. Инвестиции в "мягкую" инфраструктуру, такую ​​как цифровизация и улучшение коммуникации между сторонами, а также инвестиции в "твердую" инфраструктуру, такую ​​как строительство железных дорог, портов и терминалов, могут помочь в достижении целей по максимизации потенциала Среднего коридора к 2027 году", - подчеркнул Абдикеримов.

Посол Кыргызской Республики в Великобритании Улан Джусупов, в свою очередь, заявил, что, способствуя региональной интеграции и сотрудничеству в Центральной Азии путем укрепления связей с соседними странами, Кыргызстан стремится укрепить политическую стабильность, безопасность и мир в регионе.

"Мы стремимся улучшить транспортные дороги в нашей стране и разработать новые транспортные проекты, в том числе строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также других внутренних автомобильных и железнодорожных дорог", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

X: @Lyaman_Zeyn

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