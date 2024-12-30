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Рейсы AZAL по маршруту Баку-Нахчыван-Баку задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий

Транспорт Материалы 30 декабря 2024 10:39 (UTC +04:00)
Рейсы AZAL по маршруту Баку-Нахчыван-Баку задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий
Фото: AZAL

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий (густой туман) в районе Международного аэропорта в Нахчыване, передает Trend со ссылкой на AZAL.

Пассажиры задержанных рейсов оперативно информируются через колцентр авиакомпании.

Выполнение рейсов будет возобновлено сразу после улучшения погодных условий в районе аэропорта в Нахчыване.

Согласно правилам авиакомпании, при необходимости пассажиры задержанных рейсов, ожидающие вылета в аэропорту, будут обеспечены всем необходимым.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.

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