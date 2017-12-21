Кыргызстан инициирует проведение региональной конференции по экологической ситуации в ЦА

Кыргызстан инициирует проведение региональной конференции по экологической ситуации в Центральной Азии. Об этом стало известно во время встречи премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова с главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натали Герман, сообщает Kabar.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР, в ходе встречи глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА отметила активную деятельность нового Правительства и успешное проведение президентских выборов. «Вы использовали новые технологий, которые облегчили процесс голосования для граждан и показали, что переход власти происходит демократическим, мирным путем. Образцово-показательный выборный процесс внушает большой оптимизм. Ваша Программа Правительства до 2022 года и Стратегия устойчивого развития страны на более длительный период доказывают вашу приверженность демократическим устоям, безопасности и развитию, и во многом связаны с целями развития ООН», - подчеркнула она.

Герман также отметила, что в Кыргызстане активное гражданское общество, которое динамично развивалось с 90-х годов и задает другие стандарты работы, в том числе в сфере законодательства. «Это может послужить хорошим примером для всего региона», - сказала она.

Премьер-министр, в свою очередь, отметил важность регионального сотрудничества для развития Центральной Азии.

Глава правительства также озвучил инициативу Кыргызстана в проведении региональной конференции, посвящённой экологической ситуации в регионе, в 2018 году для поиска решений существующих проблем.

Герман отметила, что инициативы Кыргызстана в данном вопросе очень важны и выразила готовность поддержать КР в проведении экологической конференции.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере водной дипломатии, предотвращении экстремизма, повышения потенциала в борьбе с терроризмом в регионе.

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