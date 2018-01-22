Кыргызстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном по мерам доверия в районе границы

22 января 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан по мерам доверия в районе границы», подписанного 6 октября 2017 года в городе Ташкент», сообщает в понедельник пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом) 21 декабря 2017 года.

Целью соглашения является регулирование вопросов, связанных с взаимоотношениями между Кыргызстаном и Узбекистаном по укреплению безопасности и доверия, сохранению спокойствия и стабильности в районе кыргызско-узбекской госграницы.

Соглашение позволит осуществлять сотрудничество по вопросам региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, противодействия новым вызовам и угрозам, а также незаконной миграции через государственную границу.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
В Узбекистане определен порядок отбора инвесторов в СЭЗ
Узбекистан 20:39
Узбекистан намерен построить вторую железную дорогу в Афганистане
Бизнес 20:30
В Казахстане продлено урегулирование спора по одному из месторождений
Энергетика 20:16
Хлопковое масло станет для узбекистанцев более доступным
Бизнес 19:48
На западном месторождении Туркменистана получен промышленный приток нефти и газа
Энергетика 18:53
BAТ Uzbekistan заключило контракт на экспорт сигарет в Кыргызстан
Экономика 18:47
Китай стал поставщиком новых сортов агрокультур в страны вдоль "Пояса и пути"
Бизнес 18:45
GM Uzbekistan прекращает сборку одной из моделей
Бизнес 18:36
Казахстанский банк ВТБ приступил к финансированию частных застройщиков
Бизнес 18:23
Туркменистан - стратегический партнер Беларуси в Центральной Азии - посол
Туркменистан 18:02
На сырьевой госбирже Туркменистана приобретают хлопчатобумажную пряжу
Бизнес 17:45
Малайзийская нефтегазовая компания проведет тендер в Туркменистане
Тендеры 17:10
Международный нефтяной консорциум проводит в Туркменистане маркетинговый опрос
Тендеры 16:59
Названы новые сроки пуска первой очереди НПЗ на юге Таджикистана
Таджикистан 16:53
Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и на Украине
Россия 15:23
Третий этап госпрограммы льготного автокредитования запустился в Казахстане
Бизнес 14:28
«Узпромстройбанк» выделил кредит на строительство птицеводческого комплекса
Бизнес 14:18
АО BTA Uzbekistan заключило контракт на экспорт сигарет в Кыргызстан
Бизнес 13:57