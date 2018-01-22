Кыргызстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном по мерам доверия в районе границы

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан по мерам доверия в районе границы», подписанного 6 октября 2017 года в городе Ташкент», сообщает в понедельник пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом) 21 декабря 2017 года.

Целью соглашения является регулирование вопросов, связанных с взаимоотношениями между Кыргызстаном и Узбекистаном по укреплению безопасности и доверия, сохранению спокойствия и стабильности в районе кыргызско-узбекской госграницы.

Соглашение позволит осуществлять сотрудничество по вопросам региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, противодействия новым вызовам и угрозам, а также незаконной миграции через государственную границу.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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