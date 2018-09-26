АБР повысил прогноз роста экономики Казахстана до 3,7% в 2018 году

Азиатский банк развития (АБР) в обновленном ежегодном экономическом отчете «Обзор развития Азии за 2018 год» повысил прогноз рост экономики Казахстана до 3,7 процента с прогнозируемых в апреле 3,2 процента. Также пересмотрен прогноз экономического роста на 2019 год – с 3,5 процента до 3,9 процента, сообщает пресс-служба АБР.

Прогноз роста для Центральной Азии на 2018 год пересмотрен в сторону повышения на 0,1 пункт до 4,1 процента. По данным института, в первом полугодии рост цен на нефть и добыча нефти ускорили рост в Казахстане.

"Обновленный прогноз роста для Казахстана на 2018 год составил 3,7 процента, что выше предыдущего прогноза, составившего 3,2 процента. Прогноз экономического роста на следующий год также пересмотрен в сторону повышения до 3,9 процента с 3,5 процента, прогнозировавшихся весной. В то же время прогноз на 2018 год теперь ниже для Кыргызстана ввиду замедления добычи полезных ископаемых, для Туркменистана в ожидании фискального ужесточения и для Узбекистана с затяжной адаптацией к новому режиму обменного курса», - говорится в сообщении.

Вместе с тем рост экономики промышленно развитых стран составит 2,3 процента в 2018 году и 2 процента в 2019 году. Залогом экономического роста в США стали потребительские расходы и создание новых рабочих мест, а устойчивый уровень внутреннего потребления и стремительное расширение сектора услуг помогли обеспечить высокие экономические показатели в КНР в первой половине года. "Перспективы роста на 2018 год остаются неизменными на уровне 6,6 процента, но пересмотрены в сторону понижения до 6,3 процента на 2019 год, что отражает более низкий рост спроса и обострение торговых трений. Реформа сферы предложения, поддерживаемая денежно-кредитными и фискальными мерами, поможет обеспечению экономического роста", - отмечается в отчете.



В 6 из 10 стран Юго-Восточной Азии экономический рост остается умеренным и, как ожидается, составит 5,1 процента в 2018 году, снизившись на 0,1 по сравнению с предыдущим прогнозом. В 2019 году экономический рост прогнозируется на уровне 5,2 процента в соответствии с апрельским прогнозом 2018 года.



В докладе отмечается, что к значительному росту экономики в Центральной Азии приводят более высокие цены на нефть и природный газ в сочетании с увеличением объема экспорта и инвестиций. Между тем, как считают в АБР, наибольший риск для дальнейшего роста связан с нарушением международных производственных связей, вызванным дальнейшей эскалацией напряженности в торговых отношениях. Экономический рост в странах Тихоокеанского региона повысится лишь на 1,1 процента, что вдвое ниже предыдущего прогноза из-за перебоев, связанных с землетрясением в Папуа-Новой Гвинее и дефицитом государственных расходов в Тимор-Лешти.



Риски для Азиатско-Тихоокеанского региона, по мнению АБР, включают "финансовые потрясения, если Федеральной резервной системе США придется повысить процентные ставки раньше, чем ожидается в настоящее время, чтобы предотвратить инфляцию".

"Но самым большим риском является влияние обострения торговых конфликтов на трансграничные производственные сети, так как деловые связи разрываются, а инвестиционные планы отменяются. Хотя некоторые страны, в частности в Юго-Восточной Азии, в среднесрочной перспективе могут добиться успехов, поскольку торговля переориентируется на эти страны, косвенные последствия могут снизить уровень доверия и инвестиций в регионе", - указывается в докладе АБР.

В Азиатском банке развития также считают, что высокий внутренний спрос стимулирует рост экономики крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а растущие цены на нефть и газ способствуют экономическому росту стран-экспортеров энергоносителей, таких как Казахстан. Однако новые сдерживающие факторы порождают неопределенность в отношении будущей траектории роста экономики региона, а в дополнение к обостряющейся напряженности в торговых отношениях, снижение глобальной денежной ликвидности может еще больше усугубить перспективы экономического роста в предстоящем году, говорится в докладе.

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