Кыргызстан и ОБСЕ договорились об укреплении экономического партнерства

9 апреля 2019 20:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ и Кыргызстан проведут консультации по вопросам инвестиций, заявил во вторник министр иностранных дел республики Чингиз Айдарбеков после встречи с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирославом Лайчаком в Бишкеке, передает Trend со ссылкой на mir24.tv

Намечены конкретные шаги по укреплению торгово-экономического партнерства, Бишкек и Вена запланировали проведение консультаций по вопросам инвестиционной деятельности, сказал Айдарбеков. Стороны обсудили весь комплекс двусторонних отношений, наметили планы и шаги по линии дипломатического и экономического взаимодействия. Планируется к подписанию ряд проектов, стороны прилагают максимум усилий для их проработки.

«Участники констатировали огромный вклад ОБСЕ в развитие Кыргызстана, в развитие таких ключевых направлений, как укрепление безопасности региона, совершенствование избирательной системы, экологическая и экономическая корзины», - заключил министр.

Мирослав Лайчак прибыл с визитом в Кыргызстан из Казахстана в рамках своего турне по Центрально-Азиатскому региону. Он, в свою очередь, заявил, что Центральная Азия имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности в Европе. По словам Лайчака, в настоящее время одной из ключевых задач ОБСЕ является «предотвращение конфликтов», которые могут негативно повлиять на «эффективное сотрудничество» в будущем. Он также отметил успехи республики в укреплении демократии.

«Мой визит в Кыргызстан совпадает с 20-летием существования миссии ОБСЕ в Бишкеке, и я рад, что за эти годы Кыргызстан и ОБСЕ успешно сотрудничают и смогли добиться конкретных результатов в укреплении демократических институтов, выборного процесса, борьбе против коррупции, защите прав женщин, а также в борьбе против экстремизма и терроризма», – сказал Лайчак после встречи с Айдарбековым.

Как заверил Лайчак, в настоящее время также рассматривается возможность активизации экономических связей между Кыргызстаном и Словакией по примеру существовавшего в начале прошлого века кооператива «Интергельпо».

В Бишкеке также запланированы встречи Лайчака с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и спикером национального парламента Дастанбеком Джумабековым.

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