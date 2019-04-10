Российские военные в Таджикистане начали подготовку к параду Победы

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане начали тренировки парадных расчетов к военному параду, посвященному 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В состав расчетов вошло более 200 человек, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"На строевом плацу базы проходят тренировки парадных расчетов, к которым привлечено более 200 военнослужащих. Военный оркестр российской базы обеспечит музыкальное сопровождение военного парада, в том числе выноса Знамени Победы и приветствия командующего парадом. Они исполнят более 15 мелодий военных лет в маршевом варианте", - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия 9 мая на территории Центрального военного округа пройдут в 126 гарнизонах, в том числе двух зарубежных - в Киргизии и Таджикистане, и 29 субъектах РФ.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии и подразделения на территории Казахстана.

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