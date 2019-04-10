Запланированный визит президента Таджикистана в Ташкент перенесен на более поздний срок

10 апреля 2019 11:43 (UTC+04:00)

Визит Эмомали Рахмона в Ташкент, где на 12 апреля была запланирована вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, перенесен на более поздний срок, сообщает Trend со ссылкой на podrobno.uz

По данным источника, встреча перенесена с согласия самих президентов.

"Точная дата предстоящей встречи лидеров региона в Ташкенте пока не известна, она будет уточнена по дипломатическим каналам", - отметил источник.

Напомним, данный формат встреч был инициирован Шавкатом Мирзиёевым на первой встрече лидеров в Астане в марте прошлого года.

Тогда Мирзиёев предложил своим коллегам ежегодно встречаться в преддверии Навруза и пригласил всех в Ташкент в 2019 году.

По словам источника в правительстве Таджикистана, из-за того, что в странах Центральной Азии год от года с большим размахом отмечают Навруз и график президентов в эти дни становится загруженным, лидеры региона решили собраться после Навруза.

В повестке предстоящей встречи - развитие сотрудничества между странами по всем направлениям: в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

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