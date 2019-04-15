Население Кыргызстана стало больше – данные Нацстаткома за 2019 год

Численность населения Кыргызстана за год увеличилась на 132 тыс. 770 человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Общая численность жителей республики на начало текущего года составила 6 млн. 389,5 тыс. При этом, сельское население почти в два раза превышает численность городских жителей. На них приходится 4 млн. 215,9 тыс. человек. Число городских жителей к началу года составило 2 млн. 173,6 тыс.

Самыми густонаселенными городами в Кыргызстане по-прежнему остаются Бишкек и Ош. Численность постоянного населения столицы и ее пригородных территорий составила 1 млн. 27,1 тыс. Численность населения южной столицы составила 299,5 тыс. человек.

Самой густонаселенной областью республики все еще остается Ошская область – 1 млн. 341,9 тыс. жителей, где на городское население приходится 103 тыс. человек, а на сельское – 1 млн. 238,9 тыс.

Далее следует Джалал-Абадская область с населением 1 млн. 214,4 тыс. (городское – 263,8 тыс., сельское – 950,6 тыс.). Население Чуйской области близко к миллионной отметке – 941,1 тыс. человек, где 169 тыс. проживает в городах, а в селах - 772,1 тыс.

Население Иссык-Кульской области составило 489,8 тыс. человек, Нарынской – 287 тыс. и Таласской – 263,5 тыс. жителей.

Кроме этого, комитетом были проведены подсчеты по национальному составляющему населения республики. Большую часть жителей Кыргызстана представляют кыргызы – 73,5% (4 млн. 695 тыс. 646 человек). Далее следуют узбеки – 940 тыс. 628 человек, или 14,7% от общей численности населения и русские – 940 тыс. 628 человек, или 5,5% от всех жителей страны.

Почти неизменным с 2009 года остается численность дунган (1,1%), уйгуров (0,9%), таджиков (0,9%), турок (0,7%), казахов (0,6%), татар (0,4%), азербайджанцев (0,4%), корейцев (0,3%), украинцев (0,2%) и немцев (0,1%). Численность других национальностей составила 0,7%.

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