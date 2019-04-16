Три золотые медали выиграли молодые таджикские таэквондисты в Казахстане

16 апреля 2019 12:39 (UTC+04:00)

Юные таджикские таэквондисты Муниса Айматова, Абубакр и Алиджон Фатхуллоевы стали победителями международного детско-юношеского турнира по таэквондо WT в Алматы, передает Trend со ссылкой на news.tj

В соревнованиях среди девочек в весовой категории до 49 кг Муниса Айматова, которая в этом году уже выиграла серебряную медаль турнира «Фуджайра» в ОАЭ, еще раз покорила новую высоту в азиатском континенте в своем возрасте. «Она является в настоящее время одной из самых перспективных наших спортсменок», - отметил руководитель Федерации таэквондо (WT) Таджикистана Джахонзеб Кармышев.

Также следует отметить выступления Абубакра и Алиджона Фатхуллоевых, которые в весовых категориях до 49 кг и 26 кг соответственно завоевали золотые медали алматинского турнира.

По информации Федерации таэквондо, в этом году молодые спортсмены этой спортивной организации добились ряда успехов на международной арене.

В марте в международном турнире в Казахстане Бахтовар Пулатов (49 кг) выиграл серебро, Мухаммадхасан Шомахмадов (73 кг) стал бронзовым призером.

В настоящее время Федерация таэквондо (WT) Таджикистана готовит своих спортсменов, преимущественно детей и юношей, для накопления опыта на международных соревнованиях.

В том числе, предусмотрено проведение международного турнира в Душанбе с участием спортсменов из стран Центральной Азии.

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