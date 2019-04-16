В Кыргызстане всем иностранцам придется получать "Паспорт туриста"

В Кыргызстане всем иностранным гражданам начнут выдавать специальные документы - "Паспорта туристов", заявил директор Департамента туризма республики Максат Дамир уулу, передает Trend со ссылкой на tj.sputniknews.ru

Новые паспорта войдут в обиход уже в этом году.

"Мы в этом году внедряем некий паспорт туриста, International Travel ID. Это не будет выглядеть как паспорт, это определенная карта", - уточнил Дамир уулу.

Глава Департамента туризма Кыргызстана отметил, что в документе будет указан QR-код, с помощью которого иностранец сможет зайти на интернет-портал информационного туристического центра.

"На этом портале человек может получить полноценную информацию о Кыргызстане, куда можно поехать, что посетить", - сказал Дамир уулу.

Он подчеркнул, что подобные паспорта выдают туристам во многих странах.

Руководитель Департамента туризма Кыргызстана добавил, что документы будут вручать пограничники при въезде в республику. Тестировать систему начнут в ближайшее время в аэропорту Манас.

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