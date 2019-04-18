В Бишкеке состоялось 4-е заседание министров транспорта Тюркского совета

В Бишкеке 17 апреля состоялось 4-е заседание министров транспорта Тюркского совета. Об этом сообщает Trend со ссылкой на kabar.kg

В его работе приняли участие Генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев, министр транспорта и дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов, вице-министр транспорта и инфраструктуры Турции Селим Дурсун, заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, начальник отдела по регулированию транспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Государственный секретарь Министерства инноваций и технологий Венгрии, отвечающий за транспортную политику.

В ходе заседания, все представители транспортных ведомств Тюркского Совета подтвердили свою заинтересованность в развитии Транскаспийского коридора. Также, были обсуждены меры, предпринимаемые сторонами, которые необходимы для упрощения транспортных и транзитных операций (автомобильные, железнодорожные, морские), а также упрощения тарифной политики и административных процедур между государствами-членами.

Также состоялось обсуждение потенциального механизма продвижения многостороннего сотрудничества и возможностей для развития Транскаспийского коридора, а также определение необходимых и неотложных мер, которые должны быть приняты государствами-членами.

Кроме того, были рассмотрены вопросы проведения демонстрационных пробегов контейнерного маршрутного поезда и автодорожного каравана вдоль Транскаспийского транспортного коридора из Китая в Европу через Турцию. Для начала, считали бы целесообразным начать пробег с действующих логистических центров, находящихся на границе с КНР.

Состоялось также обсуждение мер по развитию процесса Сестринских портов между Бакинским, Актауским и Самсунским морскими портами Тюркского Совета. К настоящему времени при Тюркском совете были проведены две встречи Сестринских Портов. Третье совещание Сестринских портов состоится в порту Актау в 2019 году. На 2-м заседании Сестринских портов Тюркского совета, состоявшемся в Баку 22 мая 2017 года, исходя из стратегической позиции Курыкского порта Казахстана вдоль Транс-Порта, после рассмотрения этого вопроса на заседании в Кыргызстане в Меморандум о взаимопонимании между Сестринскими портами Тюркского совета был включен порт Курык. И соответственно были подписаны соответствующие документы.

Министром транспорта КР Жанатом Бейшеновым было отмечено, что с Азербайджаном существует разрешительная система автоперевозок, и с учетом этого есть необходимость увеличения количества бланков разрешений, для автоперевозок что в конечном итоге, будет способствовать динамике развития всего Транскаспийского коридора.

По вопросу присоединения Кыргызстана к Меморандуму о взаимопонимании по сестринским портам, Кыргызстан изучает возможность, присоединения «сухим портом» к данному Меморандуму, учитывая растущий торговый поток по оси Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Кроме того, с турецкой стороной обсуждался вопрос открытия авиарейса Ош-Стамбул и Стороны нашли взаимопонимание по данному вопросу.

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