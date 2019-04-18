Новый посол США в Душанбе провел переговоры со спикером верхней палаты парламента Таджикистана

18 апреля 2019 09:31 (UTC+04:00)

Приступивший в феврале к выполнению обязанностей посла США в Душанбе Джон Марк Поммершайм посетил парламент Таджикистана и провел встречи со спикером верхней палаты Махмадсаидом Убайдуллоевым, передает Trend со ссылкой на news.tj

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух государств в сферах парламентаризма, торговли, экономики, образования, культуры, безопасности, сообщил «АП» помощник спикера верхней палаты парламента Таджикистана Навруз Курбонзода.

Убайдуллоев, напомнив о военном присутствии США в Афганистане для поддержания мира, заявил, что достижение согласия на этой многострадальной земле послужит обеспечению мира в регионе и в мире.

Спикер верхней палаты парламента Таджикистана отдельно подчеркнул о желательности выделения дополнительных квот для обучения, переподготовки, повышения квалификации таджикских специалистов в учебных заведения США.

Джон Марк Поммершайм заявил, что он сделает все от него зависящее для расширения и углубления отношений Душанбе и Вашингтона.

Джон Марк Поммершайм приступил к работе в качестве посла США в Таджикистане 22 февраля текущего года. До этого он занимал должность заместителя посла США в Казахстане. Также он работал в Армении, Азербайджане, Грузии, Японии, Китае и Германии. Поммершайм также имеет журналистский бекраунд. Он работал в представительстве CNN в Москве и информационном агентстве США в Грузии.

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