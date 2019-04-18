Международный мотосезон стартует в Ташкенте 4 мая

Открытие мотосезона Центральной Азии состоится 4 мая в столице Узбекистана. В параде мотоциклов примут участие байкеры из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России, передает Trend со ссылкой на zondnews.ru

Ожидается более 300 мотоциклистов из соседних стран. Мотофестиваль стартует возле стадиона "Миллий" в 8:30, а в 11630 состоится грандиозное шоу возле торгового комплекса NEXT. Завершится праздник марш-броском в Чарвакскую зону отдыха "Пирамиды", пишет Sputnik Узбекистан.

Организаторами мероприятия выступают Управление внутренних дел Ташкента, Госкомитет по развитию туризма Узбекистана и администрация столицы республики.

Они хотят показать, что у Узбекистана большой туристический потенциал, страна будут интересна многим, в том числе и мотопутешественникам.

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